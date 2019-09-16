رئيس الأمة الكويتي: السعودية ستبقى عصية على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها.

وقال الغانم، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"نحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج القيادة السعودية، وهو نهج كان على الدوام، يجمع ولا يفرق، ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز".

وأضاف الغانم :"نؤكد تأييدنا للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق".

كانت طائرات مسيرة قد هاجمت مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو في شرق المملكة أول أمس السبت، وأعلنت جماعة الحوثيين اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.