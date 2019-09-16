محافظ أسيوط يلتقي قيادات «التعليم» للوقوف على استعدادات بدء الدراسة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتجهيز الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والوسائل التعليمية بجميع مدارس المحافظة، والتأكيد على تسليم الكتب الدراسية للطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس في 21 سبتمبر الجاري، لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب، وتنفيذا لخطة الدولة في تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات النقل للمعلمين وتنقلات الطلاب، وتذليل كافة العقبات لبدء عام دراسي خال من المشاكل، وتفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية، فضلا عن تفعيل النشاط المسرحي والأنشطة الفنية والثقافية، بالتنسيق مع مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، وتعميق الانتماء والولاء لدى الطلاب والمعلمين بمختلف المراحل الدراسية.

كما شدد على تكثيف المتابعة والمرور على جميع المدارس، والتأكد من توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، وانتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي، وتفعيل مجالس الأمناء للآباء والمعلمين بالمدارس والمشاركة في حل مشاكل المدارس.