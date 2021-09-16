مستشار الرئيس عن استمرار بقاء مصر بقائمة بريطانيا الحمراء: نتعامل مع الأمر بشكل علمي

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على استمرار بريطانيا في وضع مصر ضمن «القائمة الحمراء»، قائلًا إن الدولة تتعامل مع الأمر بشكل علمي وفني ودبلوماسي.



وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، إنه أجرى خلال الفترة الماضية لقاءات مع عدد كبير من السفراء الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا، مؤكدًا أنهم يرون في مصر حجم التنمية الشاملة.



ولفت إلى وجود بعض الأمور السلبية التي تشهدها مصر لكنها موجودة في العالم كله بلا استثناء، مشيرًا إلى أن مصر بها مجموعة كبيرة من أطباء الصدر الذين قاموا بدور كبير جدًا خلال جائحة كورونا.



وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى ما تملكه من كوادر بشرية وقدرة على التعايش والتفاعل مع الموقف وإعادة صياغة الجانب الإكلينيكي والوقائي، لافتًا إلى أنها تمتلك القدرة على التعامل مع الجائحة، على مدار عامين ماضيين.