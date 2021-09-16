الطيب: نضال شعب فلسطين مصدر فخر والإرهاب الصهيوني دليل على اختلال معايير المجتمع الدولي

مستشار الرئيس الفلسطيني: مواقف الأزهر المشرفة تجاه القضية الفلسطينية محل تقدير وعرفان

قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن القضية الفلسطينية قضية الأزهر والمسلمين الأولى، وسيظل نضال شعبها العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم.

وأضاف خلال استقباله اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش، أنه سيظل الإرهاب الصهيوني دليلًا دامغًا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب.

ونقل الدكتور محمود الهباش سلام وتحيات رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس أبو مازن، إلى الإمام الأكبر، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف، وأن الأزهر اكتسب عالميته من رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي.