قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان مجلس الأمن بدعوة مصر وإثيوبيا والسودان لاستنئاف مفاوضات سد النهضة ووضع الصيغة النهائية سريعًا لنص اتفاق مقبول وملزم، يمكن أن يقود إلى حالة من التفاؤل الحذر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "نتفاءل بأن مجلس الأمن أصدر بيانًا رئاسيًّا، وهذا المستوى من البيانات هو مستوى متقدم، ويصب في مرحلة الاستشعار بالتفاؤل في هذه النقطة".

وأوضح أن البيان تضمّن سقفًا زمنيًّا معقولًا للوصول إلى هذه الاتفاقية، في ظل الحرص الدبلوماسي في استخدام من قِبل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي تختار ألفاظها بعناية.

وأكد عكاشة، أن الإشارة إلى السقف الزمني أمر يصب في صالح مصر والسودان، باعتبارهما سجلا تحفظات على أفق التفاوض المفتوح الذي لم يكن محددًا بجدول زمني محدد، لا سيّما أن الجانب الإثيوبي كان يمارس قدرًا من التسويف.

وكانت مصر قد رحّبت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

كما شجَّع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.