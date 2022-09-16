أمريكا: مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مساعدات عسكرية إضافية من بلاده لأوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه"جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، نسلم الأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل فعال جدا في الوقت الذي يواصلون فيه هجومهم المضاد الناجح ضد الغزو الروسي. وكان الرئيس-الأمريكي جو- بايدن واضحا بأننا سوف ندعم الشعب الأوكراني مهما استغرق الأمر من وقت".

وتابع البيان أنه "عملا بتفويض السلطة من الرئيس، فإنني أصرح بالقيام بالسحب رقم 21 للأسلحة والمعدات الأمريكية لأكرانيا منذ سبتمبر 2021.وأن هذا السحب بقيمة 600 مليون دولار يتضمن المزيد من الأسلحة والذخيرة والمعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية".

وأضاف البيان "هذا السحب سوف يرفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا إلى حوالي 8ر15 مليار دولار منذ بداية عمل هذه الإدارة".

وقال بلينكن في البيان"بشجاعة وتصميم مثيرين للإعجاب، يدافع شعب أوكرانيا عن وطنه ويكافح من أجل مستقبله، وتقدم الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا من أكثر من 50 دولة لدعم دفاعها".