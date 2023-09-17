سيطرة مصرية على منافسات بطولة إفريقيا لسيدات تنس الطاولة

شهدت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024،سيطرة لفتيات مصر على منافسات ربع نهائي البطولة والتي تستضيفها تونس .

ومن المنتظر أن تكون منافسات نصف النهائي مصرية خالصة حيث تواجه هنا جودة نظيرتها مريم الهضيبي ، بينما تواجة دينا مشرف نظيرتها يسرا حلمي .

وحاءت نتائج مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي :

فازت يسرا حلمي على الجزائرية ليندا لغريبي بنتيجة أربعة أشواط مقابل اثنين، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:11-1، 11-7 ،7-11 ،11-6 ،9-11 ،11-9

فازت دينا مشرف على مواطنتها مروة الهضيبي بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 9-11،11-9، 11-9، 11-6، 11-8.

فازت مريم الهضيبي على اللاعبة النيجيرية اوفينج اوديم بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط وحيد، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :11-6 ،7-11 ،11-7،11-2، 11-7.

فازت هنا جودة على اللاعبة النيجيرية فاطيما بيلو بنتيجة أربعة أشواط نظيفة،وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :11-8و11-6 و 16-14 و 11-9.

وتعد بطولة أفريقيا لتنس الطاولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث تأهل منتخبي الرجال والسيدات بعد فوزهما بالميدالية الذهبية، وصعد ثنائي الزوجي المختلط دينا مشرف وعمر عصر بعد تتويجهما أمس بالذهبية.

ويشارك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس 10 لاعبين ولاعبات من مصر وهم: دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، عمر عصر، محمد البيلي، خالد عصر، يوسف عبدالعزيز، أحمد صالح.