 بسبب الاصابة.. بيراميدز يعلن استبعاد رمضان صبحي من مباراة الجيش الرواندي - بوابة الشروق
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بسبب الاصابة.. بيراميدز يعلن استبعاد رمضان صبحي من مباراة الجيش الرواندي

محمد جلال
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 5:21 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 5:22 م

أكد مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي.

أشار الطبيب إلى أن رمضان صبحي، سيخضع لمزيدا من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.


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