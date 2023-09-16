أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال مؤتمر صحفي، مشاركة إيطاليا باعتبارها الدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل بمدينة السلام شرم الشيخ.



ويقام المؤتمر، بالمركز الثقافي الإيطالي، في الواحدة ظهرا الثلاثاء المقبل، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتورة سميرة محسن شخصية الدورة الثامنة، والمخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والفنان الدكتور مجدي كامل عضو اللجنة العليا للمهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، وبعض أعضاء السفارة الإيطالية، وبعض أعضاء اللجنة العليا ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.



وقال الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، إن اختيار إيطاليا لتكون ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان أتي تجسيدا لحرصنا الدائم على مشاركة المسرح الإيطالي وتقديرا لمشاركتها الكبيرة خلال الدورات السابعة الماضية من المهرجان.



وشاركت بفاعليات المهرجان سواء عروض أو ورش أو ندوات، وحصلت إيطاليا على العديد من جوائز المهرجان، ومن أهم مشاركات إيطاليا بالمهرجان عرض "صراع الأرض المقدسة" في الدورة الأولى، وعرض "المزرعة" في الدورة الثانية، وعرض "وهم " في الدورة الرابعة، وعرض "الزهور الأخيرة" في الدورة السادسة، وعرض "سوفت رينز" في الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة اليوم الإيطالي، بحضور المستشار الثقافي الإيطالي العام السابق .



ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.