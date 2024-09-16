ياسمين صبري تخوض موسم رمضان المقبل بمسلسل ضل حيطة

تخوض الفنانة ياسمين صبري موسم رمضان المقبل بمسلسل "ضل حيطة"، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

كما عُرض للفنانة ياسمين صبري مؤخراً فيلم "أبو نسب"، الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة في السينما، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وشاركت المنتجة مها سليم في موسم رمضان الماضي بمسلسلين، الأول هو "نعمة الأفوكاتو"، بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي الذي تعاون في تأليفه مع مهاب طارق.

أما المسلسل الثاني فهو "كوبرا"، بطولة محمد إمام، ومجدي كامل، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.