ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين إن حالة نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الشباب فهد المولد مازالت "حرجة للغاية" وسط مؤشرات سلبية بشأن حالته الصحية، التي لم تشهد أي تحسن حيث تم إخضاعه صباح اليوم لأشعة على الجمجمة.

ووفقا للإعلام السعودي فإن الأطباء أكدوا عدم إمكانية إخضاع المولد لأي تدخل جراحي نظرا لخطورة حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة من الحادثة.

وتعرض نجم الأخضر السعودي للسقوط من شرفة الدور الثاني بمنزله في دبي صباح الخميس الماضي فيما لم تكشف التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة دبي حتى الآن عن أي أدلة أو قرائن حول كيفية سقوطه، أو عن الفترة التي ظل فيها راقدا على الأرض أسفل بنايته قبل التدخل لإسعافه.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها "إن القنصلية السعودية في دبي تتابع حالة اللاعب عن كثب وتنتظر التحديثات بشأن الحالة الصحية للاعب السعودي".

وتبدو المساعي بشأن نقله عبر طائرة إخلاء طبي صعبة في ظل التقارير التي تشير إلى أهمية بقائه تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى بدبي.

وتشير المصادر إلى أن نتائج التحقيقات بشأن إذا كانت الحادثة جنائية من عدمها لم تظهر بعد.