حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة

دعت حركة "حماس"، الخميس، إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي؛ الجمعة والسبت والأحد، احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية والتجويع الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بدعم أمريكي.

وقالت حماس، في منشور على تلغرام: "ندعو إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 أغسطس)، وكل الأيام القادمة، ضد استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وشملت وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتأتي دعوة حماس، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي والرسمي الدولي من فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الإسرائيلية، بالتزامن مع حراك سياسي دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية.

ويواجه قطاع غزة المحاصر منذ أشهر وضعا إنسانيا كارثيا، مع انتشار الجوع وانعدام المياه والأدوية واللوازم الطبية ومواد النظافة.

والأسبوع الماضي، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام" بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال مدير الاستعداد للطوارئ والاستجابة في البرنامج الأممي روس سميث، في بيان: "وصلت أزمة الجوع في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، حيث لا يأكل ثلث السكان لعدة أيام متتالية".

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الأربعاء نحو 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.