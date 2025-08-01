إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات غذائية عاجلة تكفي لـ11 ألف شخص في غزة

أعلنت إسبانيا، الخميس، اعتزامها إرسال مساعدات غذائية عاجلة تكفي لنحو 11 ألف شخص لتخفيف "المجاعة التي تسببت بها إسرائيل" في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، أن مدريد ستوفر مساعدات غذائية لغزة التي تعاني من مجاعة بسبب الهجمات والحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وأوضح البيان، أن المساعدات الإنسانية، التي يبلغ وزنها 12 طنا، ستشحن من قاعدة سرقسطة الجوية إلى الأردن عبر طائرة عسكرية من طراز A400 تابعة للقوات الجوية الإسبانية، ليتم إيصالها إلى غزة عبر 24 مظلة.

وأشار إلى أن المساعدات تتكون من نحو 5 آلاف و500 طرد غذائي وتكفي لـ11 ألف شخص.

وأكد البيان، أن هذه الشحنة تأتي بالإضافة إلى المساعدات الإسبانية الأخرى التي تنتظر على حدود غزة البرية.

من جانبه، قال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، في بيان، إن شحنة المساعدات تهدف إلى "تخفيف المجاعة التي تسببت بها إسرائيل في غزة".

وأضاف ألباريس: "إن هذه المجاعة التي يتعرض لها سكان غزة، وهي من صنع الإنسان، تعتبر عارا على الإنسانية".

ولفت إلى تسجيل وفيات جراء الجوع يوميا في غزة، وأن هناك 100 ألف طفل و40 ألف رضيع يواجهون حاليا خطر الموت.

وأردف: "على إسرائيل أن تسمح فورا بمرور جميع المساعدات الإنسانية دون عوائق".

كما دعا ألباريس، إلى وقف إطلاق النار لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وأكد على ضرورة توزيع المساعدات وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد.

ويواجه قطاع غزة المحاصر منذ أشهر وضعا إنسانيا كارثيا، مع انتشار الجوع وانعدام المياه والأدوية واللوازم الطبية ومواد النظافة.

والأسبوع الماضي، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام" بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال مدير الاستعداد للطوارئ والاستجابة في البرنامج الأممي روس سميث، في بيان: "وصلت أزمة الجوع في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، حيث لا يأكل ثلث السكان لعدة أيام متتالية".

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الأربعاء نحو 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.