حماس تهاجم زيارة ويتكوف قطاع غزة: استعراض دعائي لاحتواء الغضب تجاه شراكة أمريكا في التجويع

علقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لقطاع غزة.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن «زيارة ويتكوف إلى غزة استعراضٌ دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع أهلنا في القطاع».

وأكد أن «ويتكوف لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة».

وأضاف في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لحماس على منصة تلغرام، مساء الخميس: «من المؤكّد أنه لن يطّلع على عمل مقصلة الجياع، التي تُسمّى مؤسسة غزة الإنسانية، وكيف تُجهِّز مسرح القتل للآلة الحربية الصهيونية».

وذكر أن إقرار البيت الأبيض بـ«مجاعة غزة» بعد إنكارها، من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث.

وقال البيت الأبيض، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى غزة، الجمعة، ويرافقه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، لتفقد سير إيصال المساعدات الإنسانية، والموافقة على الخطة النهائية الخاصة بتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة.

وذكر البيت الأبيض في إفادة صحفية، الخميس، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف عقد اجتماعا مع رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول مسألة إيصال الغذاء والمساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة.