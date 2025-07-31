البيت الأبيض: ترامب يعتزم الموافقة على خطة مساعدات جديدة لـ غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يوافق الرئيس ترامب على خطة جديدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة غدا الجمعة، بعد أن يزور مبعوثه ستيف ويتكوف القطاع ويطلعه على الوضع.

وأوضح ترامب في الأيام الأخيرة أنه يعتقد بوجود مجاعة في غزة، وتعهد بزيادة المساعدات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، قال إنه يتوقع من الدول الغربية الأخرى وإسرائيل أن تتحمل نصيبها من المسؤولية بحسب ما أورده موقع اكسيوس.

لكن، في خضم الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار، قال ترامب أيضا إن إسرائيل قد تحتاج إلى تصعيد الحرب لإجبار حركة حماس على توقيع اتفاق بشأن الرهائن.

وناقش ويتكوف الوضع في غزة لعدة ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في القدس.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحفيين إن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية العدوان داخل القطاع.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو وويتكوف ناقشا إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي وجزئي بشأن غزة إلى اتفاق شامل.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "يجرى بلورة تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة مفاده بأنه في ظل موقف حماس الرافض، هناك ضرورة للانتقال من إطار يركز على الإفراج عن بعض الرهائن إلى إطار يشمل الإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وإزالة الطابع العسكري عن قطاع غزة"، وفق تعبيره.