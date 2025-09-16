حجز محاكمة عامل قتل شخص بـ كتر في الخليفة: الضحية رفض تعاطيه المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل في اتهامه بقتل شخص بطعنة نافذة في الرقبة بسلاح أبيض "كتر" بسبب رفض المجني عليه تعاطي المتهم أمام منزله في منطقة الخليفة، لجلسة 18 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم "محمد خ." تهمة قتل المجني عليه "ربيع م." عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينه والمجني عليه لرفض الأخير تعاطي المتهم للمواد المخدرة بمحل الواقعة.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أشهر المتهم سلاح ابيض "شفرة كتر" وكال للضحية ضربة استقرت في يده، فلم يبلغ مقصده فأتبعها بأخرى استقرت في عنق المجني عليه أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر بقصد التعاطي، وسلاح أبيض "شفرة كتر" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.