12 غارة إسرائيلية تستهدف 3 أرصفة بميناء الحديدة اليمني

أفادت تقارير إعلامية، بأن إسرائيل شنت غارات عنيفة ومتعددة على ميناء الحديدة اليمني.

وقالت مصادر لقناة الحدث السعودية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيليئ شنَّ 12 غارة إسرائيلية تستهدف 3 أرصفة بالميناء.

وأضافت القناة أن انفجارات شديدة سُمع دويها مع بدء الهجوم الإسرائيلي العنيف على ميناء الحديدة.

وصرح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، عبر منصة إكس، بأن دفاعاتهم الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على اليمن.

وسبق أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء ميناء الحديدة اليمني تمهيدًا لقصفه.

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.