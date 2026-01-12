طهران: قنوات الاتصال مفتوحة بين عراقجي وويتكوف

• متحدث الخارجية الإيرانية قال إنه يتم تبادل الرسائل بين الوزير عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، كلما دعت الحاجة..

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قنوات الاتصال بين الوزير عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لا تزال مفتوحة، ويتم تبادل الرسائل عبرها كلما دعت الحاجة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، الاثنين، أن بلاده لم تكن يوما الطرف الذي ينسحب من المفاوضات.

وأوضح أن إيران التزمت دوما بمبادئ التفاوض القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

بقائي أشار إلى وجود "أدلة واضحة" على دور أمريكي وإسرائيلي في "أعمال العنف" التي تشهدها إيران حاليا.

ومضى قائلا: الهدف الأساسي للولايات المتحدة بسياساتها التدخلية، وإسرائيل الصهيونية، هو إثارة الفوضى في إيران وخلق بيئة غير آمنة".

وقال المتحدث الإيراني إن بلاده باتت أكثر استعدادا عسكريا مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدا أنهم يعيشون في "منطقة يجب أن تبقى فيها العيون مفتوحة دائما".

يُذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد صرح مؤخرا أن بلاده مستعدة سواء للحرب أو للمفاوضات، شريطة أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة، واقترحت التفاوض على اتفاق نووي، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذه الاتصالات.

وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.