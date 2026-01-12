• المسيرات خرجت في مدن عدة أبرزها العاصمة طهران، وبثت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي

انطلقت في إيران، الاثنين، مسيرات داعمة للنظام تزامنا مع استمرار الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عشرات الآلاف خرجوا في العاصمة طهران، ومدن مشهد، وأراك، ورشت، وهمدان، وقم، وبيرجند، وكرمان، والأهواز، وعبادان، وأرومية، وزاهدان.

وشهدت المسيرات الداعمة التي بثت على الهواء مباشر عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، إطلاق المشاركين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وشارك في المسيرة التي انطلقت في طهران، العديد من المسؤولين الإيرانيين.

وفي كلمة له خلال مسيرة طهران، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد ‌باقر قاليباف، إن بلاده تخوض "كفاحا اقتصاديا ونفسيا وإرهابيا وعسكريا" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن "الشعب الإيراني لن يسمح للعدو بتحقيق أهدافه".

والأحد، أطلقت السلطات الإيرانية دعوة لتنظيم مسيرات مضادة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة أسبوعين، تزامنا مع إعلان الحداد 3 أيام على من وصفتهم بـ"الشهداء" الذين سقطوا في "معركة وطنية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة.

وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة طهران في 28 ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.