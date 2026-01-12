هل قال روبرت دي نيرو «تبا لترامب» خلال حفل جولدن جلوب 2026؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو زعم أنه يظهر النجم العالمي روبرت دي نيرو وهو يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعبارة صريحة خلال كلمته في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026، وسط تصفيق حاد ووقوف عدد من الحضور داخل القاعة.

ويعرف روبرت دي نيرو بمواقفه السياسية الحادة تجاه ترامب في مناسبات سابقة، وهو الأمر الذي ساهم في تأكيد هذا الادعاء المتداول، خاصة بعد الانتشار الواسع للمقطع عبر منصة X (تويتر سابقا).

بدأ تداول المقطع بعد أن نشره حساب يحمل اسم "احموا كاميلا هاريس – Protect Kamala Harris" على منصة X، بالتزامن مع إقامة حفل جولدن جلوب، وادعى أن الفيديو يوثق تصريحا مباشرا لروبرت دي نيرو خلال الحفل.

ويظهر في المقطع دي نيرو وهو يقول: "سأقول شيئا واحدا: تبا لترامب"، ثم يضيف: "لم يعد الأمر مجرد معارضة ترامب، بل تبا لترامب".

وحسب الادعاء، فقد قوبلت هذه العبارات بتصفيق حاد ووقوف جماعي من الحضور داخل القاعة.

وحقق الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، مع إعادة نشره آلاف المرات، ما ساهم في انتشاره على نطاق واسع، خاصة بعد أن أعادت حسابات أخرى تداوله، كما أعاد مستخدمون آخرون نشر المقطع مع تعليقات مثل: *يا إلهي روبرت دي نيرو يقول تبا لترامب خلال جولدن جلوب. هل هذا صحيح؟".

*صحة الفيديو المتداول

وبالتحقق من المقطع المتداول من موقع "Snopes"، تبين أن هذا الادعاء غير صحيح، وإن الفيديو حقيقي من حيث المضمون، لكنه مضلل من حيث الزمان والمكان؛ فالمقطع لا يعود إلى حفل جولدن جلوب 2026، وإنما إلى حفل توزيع جوائز توني لعام 2018، حين صعد روبرت دي نيرو إلى المسرح وأطلق تلك العبارة بشكل مرتجل، ويظهر خلفه شعار الحفل أيضا.

ومن جانبها، أكدت شبكة CBS، التي كانت تتولى بث حفل توني 2018، في تصريحات لمجلة Variety عقب الحفل، أن تصريحات دي نيرو "لم تكن مكتوبة ضمن النص، وكانت غير متوقعة".

وأوضحت الشبكة أنها بثت الحفل بتأخير زمني مدته 10 ثوان، ما أتاح لها حجب العبارة عن البث المباشر.

كما لم تنشر أي وسيلة إعلام أمريكية أو دولية موثوقة تقارير تشير إلى توجيه دي نيرو أي إساءة لفظية للرئيس الأمريكي خلال حفل جولدن جلوب 2026، وهو ما ينفي صحة الادعاء المتداول.

وأشار متابعون إلى أن أي تصريح سياسي بهذه الحدة في حفل عالمي بحجم جولدن جلوب كان سيحظى بتغطية إعلامية واسعة، وهو ما لم يحدث.

*مواقف سابقة لروبرت دي نيرو ضد ترامب

وعلى الرغم من عدم صحة الواقعة المتداولة، فإن روبرت دي نيرو واصل خلال السنوات الماضية توجيه انتقادات حادة لدونالد ترامب: ففي أكتوبر 2025، قال خلال ظهوره في برنامج "The Weekend" على قناة "MSNBC": "ترامب لا يفهم شيئًا عن الإنسانية أو البشر، ولا يمتلك أي تعاطف".

كما دعا دي نيرو إلى المشاركة في احتجاجات "No Kings" المناهضة لترامب، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أول احتجاج ضد حكم الملوك كان قبل 250 عاما. خضنا حربين عالميتين للحفاظ على ديمقراطيتنا، والآن لدينا ملك مزيف يريد انتزاعها. تبا لذلك".