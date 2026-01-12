المخرج أحمد أمين ساهل في ندوة «Windows F»: مسرح الهامش مساحة للبوح بما يصعب قوله في الواقع

- أنتمي لجيل يسعى للمزج بين المسرح والتكنولوجيا وثقافة الهيب هوب

يستضيف مسرح السلام بالقصر العيني في السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، العرض المسرحي المغربي "Windows F"، تأليف وإخراج أحمد أمين ساهل، ضمن فعاليات الدورة الـ 16 لمهرجان المسرح العربي، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وخلال في الندوة الإعلامية التي أقيمت اليوم الاثنين، قال مخرج العرض أحمد أمين ساهل، إن مشاركته في المهرجان بعرض "Windows F" تمثل امتدادا لمسار فني يعمل عليه منذ سنوات، موضحا أنه تجربته الرابعة، بعد ثلاث أعمال سابقة، ويأتي بوصفه نتاج تراكم فني وفكري ضمن سياق ما يصفه بـ"مسرح الهامش"، الذي يمنح مساحة للتعبير والبوح بما يصعب قوله في الواقع اليومي.

وأشار إلى أن العنوان يحيل مباشرة إلى قضايا الشباب وعلاقتهم بالتكنولوجيا، بينما يرمز الحرف F إلى المرأة، بوصفها مركزا أساسيا في العمل، وحضورا يستحق مساحة أوسع داخل المسرح العربي.

وأضاف أنه ينتمي إلى جيل صاعد من الفنانين، ويسعى من خلال العرض إلى المزج بين المسرح والتكنولوجيا وثقافة الهيب هوب، وهو ما شكل تحديا حقيقيا، خاصةً أن التجربة تختلف شكليا وجماليا عن كثير من العروض الأخرى.

ولفت إلى أن العمل يستند إلى خبرات معاشة من جيله، ومن أجيال أخرى في الغرب والعالم العربي، في محاولة لطرح أسئلة مشتركة بلغة معاصرة.

وأكد ساهل أنه تعمد العمل مع فريق شاب قادر على فهم المصطلحات الجديدة والتقنيات المستخدمة، ويتمتع بالثقة في المرجعية الفكرية التي ينطلق منها العرض، معربا عن تقديره الكبير لفريق العمل بأكمله، الذين آمنوا بتجربة يقودها مخرج شاب، وأسهموا في إنجازها بروح جماعية، موضحا أنه يرفض النظر إلى الممثل بوصفه أداة منفذة أو "روبوت" خاضعا للبرمجة، ومشددا على أن الممثل في جوهره روح حية لا يمكن اختزالها في تعليمات مسبقة أو مسارات مغلقة.

وأوضح أنه يتعامل مع الممثل باعتباره جسدا وصوتا منبثقين من ذاته، يحملان خبرته وحساسيته ورؤيته الخاصة للعالم، مشيرا إلى أن علاقته بالممثلين تقوم على تبادل الآراء والحوار المفتوح، وإتاحة مساحة حقيقية للحرية غير المشروطة وغير المقيدة، معتبرا أن هذا الانفتاح هو ما يمنح العمل طاقته الحقيقية، وأنه لا ينكر ما وصفه بـ"أنانيته" في الدفاع عن زاوية رؤيته الإخراجية، لكنه في الوقت نفسه يقدّر "أنانية" الممثل حين ينطلق من قناعته الخاصة ويجتهد في إقناع المخرج وبقية فريق العمل بها.

وأكد أن هذه الروح الحوارية لا تقتصر على الممثلين فقط، بل تمتد إلى جميع عناصر العرض، من السينوغرافيا إلى باقي مفردات التشكيل المسرحي، مشددا على أن العرض لا يُبنى من رؤية أحادية، بل من تفاعل رؤى متعددة تتقاطع وتتجادل أحيانا، لتنتج في النهاية عملا أكثر صدقا وحيوية.

وأوضح ساهل، أنه قبل دخول عالم المسرح كان يمارس عددا من الفنون الشبابية الحديثة، مثل فن الشعر، والراب، والهيب هوب، والدي جي، والبيت بوكس، ويحاول أن يجمع كل هذه التيارات الشبابية في تركيبة واحدة يهضمها المسرح.

وعن دراسته، قال: "درست في معهد المسرح بالرباط لمدة أربع سنوات، ثم ذهبت إلى باريس للدراسة لمدة ثلاث سنوات في المعهد العالي للمسرح، وحاليا أواصل دراسات الماجستير في الإخراج، كما أحاول التوفيق بين حياتي المهنية والأكاديمية، وأتمنى بالعزيمة والإرادة، وبثقة كل الشباب، أن أحقق أحلامي".

وأكد ساهل، أنه حتى عام 2020 لم يكن يفكر في الإخراج، لكنه بدأ كاتبا، حيث يرى أن الكتابة ليست مجرد مهنة، بل هي علاج له، لافتا إلى أن الكتابة قادته إلى الإخراج، وكانت أول محفز له للتوجه إلى هذا المجال، لكي تصل رؤيته إلى الجمهور، منوها بأنه سرى أن ذلك ينبع من كونه إنسانا أنانيا نوعا ما فنيا، إذ يرغب في تطبيق رؤيته الشخصية، وأن يؤمن بها الفنانون الذين يعملون معه، وكذلك المجتمع من حوله.

وحول انتماء أعماله إلى قضايا الشباب، أوضح المخرج أن اختياره الاشتغال على هذه القضايا نابع من إيمانه بأن الشباب يطرحون اليوم شكلا مسرحيا جديدا بديلا عن القوالب الكلاسيكية التقليدية، مؤكدا أن مخاطبة الشباب تقتضي بالضرورة التوجه إليهم بلغتهم الخاصة، لا بلغة متعالية أو مثقلة بالتقعير.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء خطاب مسرحي يفهم لغة الشباب ويتواصل معهم مباشرة، سواء عبر لغة الشارع، أو من خلال الجسد الشبابي الذي يختلف جذريا في حضوره وتعبيره عن الأجيال السابقة، إضافة إلى الموسيقى التي تخاطب وجدانهم وإيقاع حياتهم.

وأضاف مخرج "Windows F" أنه لا يرى تناقضا بين الاستماع إلى أم كلثوم، مثلا، وبين تقديمها بروح جديدة أو "ميكس" معاصر يمزج الكلاسيكي بالحداثي داخل إطار شبابي قادر على التواصل مع الحاضر.

وشدد على أن الشباب في جوهرهم بحاجة إلى مساحات من الحرية والتعبير، وأن كثيرا منهم يلجأ إلى الجدار أو الشارع للتعبير عن ذاته، خوفا من الأحكام المسبقة أو الرقابة الاجتماعية، ومن هنا تأتي أهمية فنون الشباب، مثل الجرافيتي والموسيقى المعاصرة وطريقة اللباس، بوصفها أشكالا تعبيرية حقيقية تعكس هويتهم وأسئلتهم وقلقهم، وهو ما يسعى المسرح، في تصوره، إلى احتوائه وتحويله إلى فعل فني حي.

وفي كلمة لها، قالت الممثلة قدس جندول، المشاركة في العرض، إن تجربة "Windows F» شكّلت تحديا كبيرا لها، لأنها تنتمي إلى جيل سابق عن فريق العمل، وتسعى إلى التعرف على وسائل حديثة وطرق مختلفة في التفكير والمناهج، مضيفة أنها اكتشفت هذا الجيل من خلال العمل، واستمتعت كثيرا بالتجربة معهم.

وأشارت إلى أنها استفادت كثيرا من العمل مع مخرج مختلف، حيث تراه مخرجا متمكنا، قائلة إنها تختلف معه في رؤيته لنفسه، وقد قال إنه "أناني في العمل"، وعلقت: "هو ليس أنانيا بالمرة، بل هو أكثر مخرج لطيف عملت معه في حياتي، يستمع للاقتراحات ويتجاوب معها، لذا أفتخر بهذا العمل المتجدد، وأعدكم أنكم سوف ترون نوعا جديدا من المسرح المغربي".

وأكد آدم الصابر، صانع سينوغراف العرض، أن هذا العمل يختلف جذريا في رؤيته الجمالية والفكرية عن التجارب السابقة، مشيرا إلى أنه يحمل تصورا واضحا يقوم على دمج عالمين متداخلين داخل بنية واحدة.

وأوضح أن العرض يُبنى داخل نظام معلوماتي مغلق، تُدار تفاصيله وفق منطق مؤسسي صارم، أقرب إلى بنية سجنية لها قوانينها وآلياتها الخاصة، وهو ما ينعكس على التكوين السينوغرافي وطريقة اشتغال العناصر البصرية داخل الفضاء المسرحي.

وأضاف أن الرؤية الإخراجية والكتابة الدرامية تعتمدان بشكل أساسي على الوسائط الرقمية، باعتبارها جزءً عضويا من بنية العرض، لا مجرد أداة تقنية مساعدة، مشيرا إلى أن السينوغرافيا تسهم في بناء المعنى من خلال الاشتغال على مفاهيم الرقابة والتنظيم والعزل، داخل عالم يبدو محكوما بأنظمة معلوماتية تتحكم في الجسد والوعي معا.

ولفت إلى أن الموسيقى في العرض تقوم على مزج ألوان فنية مختلفة، بما يوازي هذا التداخل بين الواقعي والرقمي، ويعزز الإحساس بعالم مركب تتقاطع فيه التكنولوجيا مع التجربة الإنسانية، مؤكدا أن هذا التكامل بين السينوغرافيا، والوسائط الرقمية، والموسيقى، هو ما يمنح العرض خصوصيته، ويجعله تجربة مسرحية تقوم على رؤية معاصرة تحاور أسئلة الإنسان داخل أنظمة السيطرة الحديثة.