وزير الخارجية الألماني يحث واشنطن على فرض عقوبات جديدة على روسيا

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء، واشنطن إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو، وذلك في أعقاب انتهاك مسيرات روسية للمجال الجوي البولندي مؤخرا.

وقال فاديفول في برلين، متحدثا إلى جانب نظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: "أي شخص يرى نفسه بوضوح على جانب الحرية، ولا يوجد بلد يفعل ذلك بشكل مقنع مثل الولايات المتحدة، يجب أن يتصرف الآن".

وأيدت الوزيرة السويدية نظيرها الألماني، ودعت حلفاء أوكرانيا إلى تعزيز الدعم لكييف.

وأشار فاديفول إلى أن إدارة ترامب كانت تعلن على مدار أشهر عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، داعيا واشنطن إلى "تحقيق ذلك أخيرا".

وأضاف: "نعلم أن أكثر من 90 عضوا في مجلس الشيوخ عازمون على القيام بذلك. وأتساءل لماذا لا يتم تنفيذ ذلك؟"، مشيرا إلى دعم فرض عقوبات جديدة في مجلس الشيوخ الأمريكي.