رئيس الوزراء: تطبيق تيك توك يؤثر على الأطفال والشباب المصري أخلاقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض الدول لجأت لحظر تطبيق «تيك توك»، فيما ترى آراء أخرى أن التطبيق له بُعد إيجابي.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة حريصة على وضع المسألة في إطار منضبط تمامًا، لضمان ألا يخرج الموضوع عن السياق الرشيد داخل الدولة.

وأكمل: «لا أتحدث عن نقد لأداء حكومة أو أجهزة الدولة، لكن تلك النوعية من التطبيقات تؤثر على الطفل والشاب المصري أخلاقيًا في الأساس، وعلى تماسك الأسرة المصرية».

وأشار إلى أن «أحد مميزات هذا المجتمع أنه مازال متماسكًا»، منوهًا أن «مثل هذه النوعية من التطبيقات يجب التعامل معها بميزان حساس».

واستطرد: «يجب أن نبحث ما يمكن حظره كليًا أو جزئيًا وما يمكن السماح به، ورؤية الرئيس تنصب على تلك النوعية من التطبيقات والآليات».