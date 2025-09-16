تقرير: الموساد استعان بعملاء أجانب لتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية خلال حرب الـ12 يوما

أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بأن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" نشر نحو 100 عميل أجنبي في إيران مع بداية الحرب الـ12 يوما التي شنتها تل أبيب ضد طهران في يونيو الماضي.

وأوضحت القناة أنه تم تكليف العملاء بمهمة تدمير العديد من منصات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في بداية الحرب، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن العملاء تلقوا تدريبا على مستوى عالي، وأنهم قاموا بنصب وتشغيل أنظمة صاروخية تزن مئات الكيلوجرامات، تم تهريبها إلى داخل إيران، حيث تم استخدامها لاستهداف منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأضافت القناة أن هذه كانت أكبر عملية على الإطلاق ينفذها الموساد، وكانت معقدة للغاية نظرا للحاجة إلى تدريب العملاء غير الإسرائيليين، على استخدام نظام الصواريخ المتطور.