الأربعاء 17 سبتمبر 2025 1:24 ص القاهرة
أمين عمر يدير قمة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 12:47 ص

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مواجهة الزمالك والإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويعاون عمر في إدارة اللقاء كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، فيما تم تكليف إبراهيم محجوب بمهمة الحكم الرابع، وعلى تقنية الفيديو «فار» يتواجد علاء صبري حكماً رئيسياً، ويعاونه سمير جمال.

ويدخل الزمالك المباراة متصدراً جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يسعى الإسماعيلي لتحسين موقفه والهروب من قاع الجدول، إذ يحتل المركز الـ18 برصيد 4 نقاط فقط.


