عرض الوحش يمثل المسرح المصري في الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية الدولي

شهد المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في السادسة من مساء اليوم، العرض المسرحي المصري "الوحش"، والمشارك في الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم الفنان محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

تدور أحداث العرض حول رواية مستوحاة من دكتور فرنكنشتاين في حربه ضد الموت، لأنه متهم في عدة قضايا ومنها ما سبب عودة مخلوق للحياة مرة أخرى من الموت، ونراقب رحلة المخلوق في التعرف على نفسه وعلى الحياة نفسها التي نعيشها فاتحًا ذراعيه للعالم، لكن الأمر كله يتغير حين يقابل ذلك المخلوق بالرفض.

يضم فريق عمل العرض ديكور: ياسمين هاني، موسيقى: الطيب سلامة، ماكياج: نادين أشرف، ملابس: أميرة صادق، إضاءة: أحمد طارق، والممثلين أحمد الرمادي، مصطفى منير، ليديا فاروق، روان سيد، هبة الكومي، عبد الفتاح الديجرتي، محمد حسن، سعيد سلمان، دراماتورجيا وإخراج محمد عادل النجار.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام المخرجة والممثلة الأمريكية "مونيكا هنكن" رئيس لجنة التحكيم وعضوية كل من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار، والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.