مقاتلات روسية تقترب من منصة نفط بولندية

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الداخلية في وارسو، عن اقتراب مقاتلتين روسيتين من منصة نفط بولندية في بحر البلطيق على ارتفاع منخفض.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية، في منشور على تطبيق إكس، إن المقاتلتين اقتربتا من منصة الحفر بيتروبالتك على ارتفاع 150 مترا.

وأفادت قوات حرس الحدود، في منشور على تطبيق إكس، بأنه تم انتهاك المنطقة الأمنية فوق المنصة خلال الحادث.

وصرحت متحدثة باسم قوات حرس الحدود لقناة التلفزيون، "تي في إن 14"، بأنه "تم إخطار القوات المسلحة البولندية وأجهزة أخرى"، مشيرة إلى أنه لم يتم انتهاك الحدود الوطنية البولندية."

وتقع منصة النفط في المنطقة الاقتصادية البولندية في بحر البلطيق، على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال ياستارنيا.

وتم الإبلاغ عن الحادث بعد ساعات من إعلان إستونيا انتهاك روسيا لمجالها الجوي.

ووفقا للجيش الإستوني، دخلت 3 مقاتلات من طراز ميج-31 المجال الجوي قرب جزيرة فايندلو في بحر البلطيق دون إذن، اليوم الجمعة، وبقيت هناك لمدة إجمالية بلغت 12 دقيقة.