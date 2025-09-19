 مقاتلات روسية تقترب من منصة نفط بولندية - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 11:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مقاتلات روسية تقترب من منصة نفط بولندية

وارسو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 11:38 م

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الداخلية في وارسو، عن اقتراب مقاتلتين روسيتين من منصة نفط بولندية في بحر البلطيق على ارتفاع منخفض.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية، في منشور على تطبيق إكس، إن المقاتلتين اقتربتا من منصة الحفر بيتروبالتك على ارتفاع 150 مترا.

وأفادت قوات حرس الحدود، في منشور على تطبيق إكس، بأنه تم انتهاك المنطقة الأمنية فوق المنصة خلال الحادث.

وصرحت متحدثة باسم قوات حرس  الحدود لقناة التلفزيون، "تي في إن 14"، بأنه "تم إخطار القوات المسلحة البولندية وأجهزة أخرى"، مشيرة إلى أنه لم يتم انتهاك الحدود الوطنية البولندية."

وتقع منصة النفط في المنطقة الاقتصادية البولندية في بحر البلطيق، على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال ياستارنيا.

وتم الإبلاغ عن الحادث بعد ساعات من إعلان إستونيا انتهاك روسيا لمجالها الجوي.

ووفقا للجيش الإستوني، دخلت 3 مقاتلات من طراز ميج-31 المجال الجوي قرب جزيرة فايندلو في بحر البلطيق دون إذن، اليوم الجمعة، وبقيت هناك لمدة إجمالية بلغت 12 دقيقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك