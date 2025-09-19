الأهلي يعلن غلق ملف ترضية اللاعبين رسميا

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي غلق ملف ترضية لاعبي الفريق الأول، خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تجديد العقود.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة أون سبورت: "اتخذنا قرارًا بعدم النظر في أي عقود ممتدة.. لا يوجد شيء اسمه ترضية".

وأضاف: "عقود اللاعبين التي تقترب من النهاية فقط هي ما سيتم النظر فيها، واللاعب لن يأتي للنادي ليطلب ما يريد".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "إدارة النادي الأهلي هي من ستقدم العرض للاعب، وحينها يكون القرار بيد اللاعب بعد ذلك بالموافقة أو الرفض".

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.