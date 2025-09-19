 شعبة الدواجن: ننتج 4 ملايين كتكوت و40 مليون بيضة يوميا - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 8:53 م القاهرة
شعبة الدواجن: ننتج 4 ملايين كتكوت و40 مليون بيضة يوميا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 8:44 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 8:44 م

قال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ مصر تنتج أربعة ملايين كتكوت و40 مليون بيضة يوميًّا.

وأضاف في تصريحات لقناة الحدث اليوم، الجمعة، أن القيمة المالية لهذه الحركة الإنتاجية من الدواجن الوبيض تبلغ نحو 500 مليار جنيه سنويًّا بواقع 200 مليار للدواجن و100 مليار للبيض و200 مليار لبقية الطيور الأخرى بجانب قيمة الأصول سواء المزارع أو الأدوية البيطرية أو معامل التفريخ.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المكونات التي تدخل في هذه العملية الإنتاجية بحيث تخرج السلعة في صورتها النهائية.

ولفت إلى أن الدواجن صناعة كبيرة وتلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، كما أن هذه الصناعة تحد بشكل كبير من البطالة بالنظر إلى أن فرص العمل التي توفرها.

نوه بأن صناعة الدواجن لها أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل حالة استهلاك كبيرة، موضحًا أن الدولة تولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بعملية التصدير من هذه الصناعة.

وأفاد مبروك، بأنه هناك إمكانية لزيادة الإنتاج اليومي من الدواجن والبيض وذلك لمواكبة الزيادة السكانية.

