اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء تدعو المرشحين للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

دعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، برئاسة د. عمرو محمد علي، والمقرر إجراؤها الجمعة 10 أكتوبر المقبل، جميع الزملاء الأطباء المرشحين إلى الالتزام بميثاق شرف انتخابي يُعلي من القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية، ويحافظ على أواصر الزمالة وروابط المهنة السامية التي تجمع بين جميع الأطباء.

كما دعت اللجنة مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة إلى تسهيل مهمة المرشحين في لقاء الأطباء وعرض برامجهم الانتخابية دون أي تمييز بينهم.

وتضمن ميثاق الشرف الانتخابي بحسب بيان اللجنة:

1. إعلاء مبادئ المنافسة الشريفة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة.

2. يحق لكل مرشح أن يعرّف بنفسه وبرنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلان، وفي المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

3. مطالبة الزملاء مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بتسهيل مهمة جميع المرشحين في لقاء الأطباء وعرض الدعاية والبرامج الانتخابية دون أي تمييز بينهم.

4. امتناع كل مرشح أو مؤيديه عن التعرض لوسائل دعاية المرشحين الآخرين بالإزالة أو التشويه.

5. مراعاة أن تكون مستلزمات الدعاية الانتخابية من مواد يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات.

6. الالتزام بالموضوعية في نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهني أو النقابي.

7. عدم إقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، فالنقابة هي بيت كل الأطباء.

8. الالتزام بقواعد وإجراءات الانتخابات، والتعاون لإنجاح مهام لجان الإشراف على العملية الانتخابية.

9. احترام نتيجة الانتخابات باعتبارها التعبير الأمثل عن إرادة جموع الأطباء.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أماكن لجان الاقتراع في جميع المحافظات عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنقابة خلال الأيام المقبلة.