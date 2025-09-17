مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي بدر المركزي وجثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم ، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع اصطدام بين موتوسيكل وسيارة نقل " شفر"، أمام قرية النجاح بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة " السيد أمين السيد"، (25 عامًا)، مقيم بمركز بدر وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" اسلام حسانين سعيد، (19عامًا)، محمد عبد الحكيم دسوقي، (30 عامًا)، ومقيمان بمركز وادي النطرون، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازم لهم بالمستشفي.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.