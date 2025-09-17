أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أنه يتحدث دائمًا بصدق وشفافية مع الجمهور، دون مجاملة أو محاولة لإرضاء أطراف بعينها، مشيرًا إلى أن عمله الإعلامي قائم على نقل ما يراه صوابًا حتى وإن أصاب أو أخطأ.

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: "أنا راجل إعلامي أتكلم في كرة القدم، وقد أصيب وأخطئ، لكن الأهم إن اللي أقوله يرضي المشاهد ويكون بأمانة، الأهلي محتاج حل سريع، والحل في التعاقد مع مدرب جامد، لأن المنافسة هذا الموسم قوية جدًا".

وأضاف: "الزمالك رغم أن ليست لديه أسماء كبيرة مثل فريقي الأهلي أو بيراميدز، لكن الفريق في حالة توازن، والمدرب لديه رفاهية التدوير بين اللاعبين، وهذا يجعل الزمالك قويًا".

وتابع: "الزمالك لم يضمن التتويج بالدوري، أو حتى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ولكن الميزة أن لاعبي الزمالك لن يتأثروا بالضغط الخارجي، وهذا ما يمنحهم ثباتًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "المنافسة على القمة ما زالت مفتوحة، وقوة الدوري تكمن في استمرار الصراع بين الأندية الكبرى حتى المراحل الأخيرة".