محمد مهران يكشف سر تفاعل الجمهور الشعبي مع «فهد البطل»

تحدث الفنان محمد مهران عن كواليس لأول مرة تخص أعماله الأخيرة، كما علق على الانتقادات التي تعرض لها مسلسل فهد البطل ضمن موسم دراما رمضان 2025 الماضي.

قال محمد مهران خلال استضافته في بودكاست وفيها إيه على منصة ستوري بالعربي: «مسلسل فهد البطل حقق نجاح كبير وحلو، ولمست ردود الفعل في الشارع وقت عرض المسلسل، أنا إنسان بتعامل في الشارع كتير بحب في مناطق شعبية ومنها مصر القديمة وهناك لقيت العمل متشاف بشكل كبير والناس كانت مبسوطة».

واستكمل: «زي ما قُلت لك ما بتوقعش بس تمنيت من ربنا الدور يعمل حاجة والمسلسل ينجح والتيسير من عند ربنا».

وعلق محمد مهران على انتقادات مسلسل فهد البطل، قائلًا: «مش دايمًا بتظهر لي الانتقادات قوي ولما بيظهر النقد سواء من شخص مشاهد أو متلقي أو من شخص ناقد ولديه وعي بقرأه سواء على دوري أو على المسلسل بشكل عام وأفلتر كل الكلام وآخد اللي يفيدني سواء حد بيتفرج كتب كومنت أو كتب بوست أو عمل فيديو أو أيا ما يكون بسمعه، لأن عملية النقد عملية مهمة جدًا، يعني فيه قسم عندنا في معهد الفنون المسرحية اسمه النقد والدراما وإحنا جزء من دراستنا في قسم التمثيل والإخراج ندرس النقد، وسواء جه بالفطرة أو عن دراسة شيء مهم قوي لازم تسمعه وتعرف تنتقي منه الحاجات اللي تفيدك مش تاخده على صدرك زي ما بنقول كده، أي رأي نقدي تقرأه لا تتعالى عليه، وأوقات كتير في اللوكيشن أحب أسأل المخرج أنت شايف حاجة؟ أو الناس اللي بتتفرج شايفين حاجة محتاجة تتعمل بس الرأي الأول للمخرج يعني لأنه صانع العمل، فالنقد ده تحب تسمعه عشان تعدل وتطور من نفسك».

وأضاف: «أحلى حاجة بحبها في المهنة بتاعتنا المذاكرة، شيء ممتع وأوقات تفضل تذاكر تذاكر تذاكر وتلاقي اللي أنت استخدمته من المذاكرة دي نسبة مش كبيرة أوقات ساعات بتحصل، بس رحلة المذاكرة والبحث في العالم ده وإنك تعرف الناس دي بتتكلم إزاي أو الشخصية اللي أنت بتعملها، دي رحلة ممتعة».

وفيما يخص مشاركته في الموسم نفسه بمسلسل المداح الجزء الخامس، علق قائلًا: «التعاون مع حمادة هلال وكل فريق مسلسل المداح جميل، بتحس إنك داخل وسط عيلة».

كما حسم محمد مهران التساؤلات وجدل تعرضه لأي مواقف مرعبة في كواليس مسلسل المداح، وقال: «مسلسل عادي زي أي مسلسل مريت به مفيش أي موقف معايا بشكل شخصي حصل فيه حاجة غريبة أقدر أذكرها، بالعكس حتى كنا بنصور داخل مغارة شبه مهجورة جوه الجبل في قنا في الجزء الثالث، وأنا في العادي مش بخاف من الكلام والحاجات دي عمومًا».