بابا الفاتيكان يصلي من أجل تشارلي كيرك ويعرب عن قلقه من تصاعد العنف السياسي

قال المتحدث باسم الفاتيكان، الثلاثاء، إن البابا ليو الرابع عشر أبلغ السفير الأمريكي الجديد لدى الفاتيكان أنه يصلي من أجل تشارلي كيرك، الناشط المحافظ الذي اغتيل الأسبوع الماضي في ولاية يوتا، وكذلك من أجل زوجته وأطفاله.

وأضاف المتحدث ماتيو بروني، في تصريحات نقلتها موقع "فاتيكان نيوز"، أن البابا أعرب أيضا عن "قلقه إزاء العنف السياسي وتحدث عن الحاجة إلى الامتناع عن الخطاب والاستغلال الذي يؤدي إلى الاستقطاب بدلا من الحوار".

وأدلى البابا بهذه التصريحات يوم السبت عندما استقبل السفير برايان بيرش في لقاء لتقديم أوراق اعتماده، وهو لقاء بروتوكولي مثّل أول اجتماع بينهما.

وقال بروني: "أكد البابا أنه يصلي من أجل تشارلي كيرك".

وكان كيرك قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر أثناء إلقائه كلمة في جامعة وادي يوتا بمدينة أوريم، قرب سولت ليك سيتي. وقد وُجّهت إلى تايلر روبنسون /22 عاما/ تهمة القتل العمد في قضية اغتيال كيرك.