يجري العاهل الإسباني فيليبي السادس، وقرينته الملكة ليتيثيا، أول زيارة رسمية لهما إلى مصر (تبدأ اليوم الثلاثاء) خلال الفترة من 16 وحتى 19 سبتمبر الجاري؛ وذلك بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يرافقهما وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

وستكون هذه الزيارة الرسمية "تاريخية"، إذ ستكون المرة الأولى التي يزور فيها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا مصر منذ تتويج الملك عام 2014.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الدعوة لملك وملكة إسبانيا لزيارة مصر، وكذلك المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى إسبانيا في فبراير الماضي. ومن جانبه، أعرب الملك فيليبي السادس عن تطلعه لتلبية الدعوة وزيارة مصر في أقرب فرصة.

• تأكيد موعد الزيارة يوم إعلان إسبانيا تسع عقوبات على إسرائيل

ووفقا لصحيفة "el diario" الإسبانية، فإنه "رغم الإعلان عن زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك فيليبي السادس وقرينته الملكة في فبراير الماضي، واستجابةً لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن الموعد لم يُؤكّد إلا يوم الاثنين الماضي، وكان ذلك هو اليوم نفسه الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تسع عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة، بينما تُخطط المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لاتفاقية التجارة مع إسرائيل، حيث تُعدّ مصر أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات، كما تتشارك الحدود البرية مع الأراضي الفلسطينية".

• خطوة أخرى لتعزيز علاقات إسبانيا مع مصر

وتُعد زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك فيليبي السادس وقرينته الملكة خطوة أخرى في تعزيز علاقات إسبانيا مع مصر، بعدما ساهمت زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا خلال فبراير الماضي، في الارتقاء بالعلاقات التجارية والسياسية بين البلدين إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، كما تُمثل زيارة الزوجين الملكيين دفعة قوية لجهود مصر في المنطقة، وفقا لصحيفة "el diario" الإسبانية.

يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير الماضي، تم ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون المكثف والوثيق في مختلف المجالات.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في الوساطة والتفاوض بشأن الصراع في الشرق الأوسط (في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة)، وهو ما أقرّ به البيان المشترك الصادر عن البلدين في فبراير الماضي عقب زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا، والذي جاء فيه: "تُشيد إسبانيا بدور مصر كوسيط وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، الذي وُقّع خلال إحدى اللحظات القليلة والقصيرة جدًا من الهدوء النسبي في غزة. كما أعرب العاهل الإسباني عن تقدير إسبانيا لدور مصر الجوهري وجهودها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

• جدول ثري للزيارة

وقالت مصادر في القصر الملكي لصحيفة "el Diario": "ستكون للزيارة طابع سياسي، بالإضافة إلى طابع اقتصادي وثقافي، مع حضور بارز لمجتمع الأعمال والشركات".

خطّط الملك فيليبي السادس لجدول أعمال يجمع بين الفعاليات المؤسسية والاقتصادية والثقافية، ولقاءات مع قادة الأعمال والشركات، وزيارات إلى البعثات الأثرية العاملة في إطار التعاون الثنائي الذي سمح باستعادة الآثار المعروضة في متحف الأقصر، وتركيب إضاءة خارجية وداخلية لبعض أهم المعابد. كما من المقرر أن يزور الملك والملكة بعضًا من هذه المواقع الأثرية.

ومع ذلك، وفقا للصحيفة الإسبانية، "ستكون للزيارة طابع سياسي في بلد يستضيف، على سبيل المثال، مقر جامعة الدول العربية، مما سيتيح الاطلاع على الوضع في المنطقة". ومن المقرر أن يظهر الملك فيليبي السادس في ثلاث مناسبات عامة، إحداها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي "من المرجح أن يتناول فيها قضية غزة"، وفقًا لمصادر في قصر "زارزويلا Zarzuela" (مقر الإقامة الرسمي لملك إسبانيا).

كما أشار موقع "هولا hola" الإسباني، إلى أنه من المقرر أن يلتقي العاهل الإسباني مع حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، وعبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ. كما سيحضر افتتاح منتدى الأعمال الإسباني المصري، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. كما سيلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الأقصر.

وسيزور الزوجان الملكيان معبد حتشبسوت في وادي الملوك، وسيشهدان فيه أيضا إطلاق الإضاءة الجديدة المُركّبة في هذه التحفة المعمارية.

وفي محطتهما الأخيرة، سيتوجه الزوجان الملكيان إلى متحف الأقصر، حيث سيتمكنان من التعرّف عن كثب على البعثات الأثرية الإسبانية والقطع الأثرية المرتبطة بعملها. ومن هناك، سيزوران مقابر وادي الملوك، والتي تُوفّر إضاءتها مجموعة من الشركات الإسبانية. وأخيرا، سيقومان بجولة في العديد من مشاريع التنقيب التي يقودها باحثون إسبان.

وقد يعود الزوجان الملكيان مجددا غلى مصر قريبا، حيث دُعيا لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تم تحديد موعد افتتاحه سابقا في الأول من نوفمبر المقبل بعد تأجيله بسبب الحرب في غزة.

• إسبانيا تعلن تسع عقوبات للضغط على إسرائيل

كان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيرز، أعلن الإثنين الموافق 8 سبتمبر، تسعة إجراءات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

جاءت الإجراءت في إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن الإسرائيلية التي تحمل أنظمة عسكرية، وإغلاق المجال الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، وإقرار مشروع قانون لتطبيق الحظر الفعلي على الأسلحة لإسرائيل، ومنع الناقلات التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية، وزيادة الدعم الإنساني لسكان غزة، حيث سيتم زيادة المساهمة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ10 ملايين يورو.

كما سيُحظر دخول جميع الأشخاص المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة إلى الأراضي الإسبانية، وأيضًا حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية؛ بهدف مكافحة هذه الاحتلالات، ووقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على حل الدولتين.