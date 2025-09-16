بابا الفاتيكان يهاتف كاهن كنيسة العائلة المقدسة بغزة

أجرى البابا ليو الرابع عشر، الزعيم الروحي للكاثوليك، رئيس دولة الفاتيكان، الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن رعية كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة.

وأعرب البابا بحسب ما نقله موقع "فاتيكان نيوز" عن قلقه في الاتصال الهاتفي إزاء ما تشهده غزة من عدوان إسرائيلي.

وخلال المكالمة، أطلع الكاهن الأرجنتيني الموجود في غزة، بابا الفاتيكان على الأوضاع في، مشيرًا إلى أنهم يواصلون تقديم المساعدة لنحو 450 شخصًا احتموا داخل الكنيسة.

وذكر رومانيللي أنّهم يشعرون بضغط متزايد من عمليات الجيش الإسرائيلي التي تتركز حتى الآن بحسب وصفه، في أحياء أخرى من غزة ولم تصل بشكل مباشر إلى محيط الكنيسة.

ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل قصفت كنيسة "العائلة المقدسة" في 17 يوليو الماضي وتسببت بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 بينهم كاهن الرعية الأب جبرائيل رومانيللي

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.