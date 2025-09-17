مصرع طفل وإصابة والده وشقيقته في حادث تصادم مروع بالبحيرة

لقى طفل 5 سنوات مصرعه، فيما أصيب والده وشقيقته، إثر اصطدام سيارة نصف نقل بتوك توك على أحد الطرق الفرعية بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بطريق كوم شريك – كوم حمادة، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف. وبالمعاينة تبيّن لمأمور مركز شرطة كوم حمادة اصطدام سيارة نصف نقل بتوك توك، ما أسفر عن وفاة الطفل معتصم محمود محمد حميدة (5 سنوات)، وإصابة والده محمود محمد حميدة (35 سنة)، وشقيقته دعاء محمد حميدة (18 سنة)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.