تفيد معطيات أممية حديثة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 1073 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية خلال العام 2025، معظمها بذريعة "البناء دون ترخيص".

ووفق تحديثات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني، هدمت إسرائيل 1073 منشأة ما تسبب في تهجير 927 فلسطينيا وتضرر 15 ألفا و244 آخرين خلال الفترة من مطلع 2025 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة، ويمنع على الفلسطينيين إجراء أي تغيير فيها دون ترخيص إسرائيل من شبه المستحيل الحصول عليه.

ومن بين المنشآت المهدومة 455 منشأة زراعية، و335 مسكنا مأهولا، والباقي مساكن غير مأهولة أو منشآت تجارية أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وإضافة إلى الهدم في المنطقة "ج"، طال الهدم الإسرائيلي، منذ مطلع العام، 67 منشأة في المنطقتين "أ" و "ب" و170 منشأة شرقي القدس، ليصبح إجمالي المنشآت المهدومة 1310، أكثر من 1200 منها بذريعة البناء دون ترخيص، وتسبب هدمها في تهجير 1661 فلسطينيا وتضرر 38 ألفا 839 آخرين.

وحتى شهر سبتمبر 2025، تشير الأرقام ذاتها إلى أن 84 مدرسة تواجه أوامر هدم أو وقف العمل، مما يهدد تعليم 12 ألفا و855 طالبا وسبل عيش 1076 معلما، معظمهم في المنطقة "ج" والقدس الشرقية.

ولا تشمل المعطيات الأممية عمليات التدمير المستمرة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، التي طالت آلاف المنازل، وتسببت في تهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1042 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، حسب معطيات فلسطينية.