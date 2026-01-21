مقتل سائح ألماني بصاعقة برق في جبال الأنديز ببيرو

لقي سائح ألماني حتفه حيث تم العثور عليه ميتا في جبال الأنديز في بيرو، وتشتبه السلطات في أنه قتل بسبب صاعقة برق أثناء هطول أمطار غزيرة، حسبما قالت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن الرجل (29 عاما) انطلق بالدراجة يوم السبت من هواراز، وهي بلدة تقع في جبال الأنديز الشمالية في بيرو على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة ليما. وكان قد خطط لركوب الدراجة إلى بحيرة كونوكوشا، وهي بحيرة على ارتفاع كبير تقع بين ليما وهواراز.



وبعد الإبلاغ عن اختفاء الرجل لأكثر من يوم، أطلقت الشرطة وخدمات الإنقاذ عملية للبحث عنه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائح احتمى في خيمة أثناء عاصفة مفاجئة ويبدو أنه أصيب بصاعقة برق. ويحقق مكتب المدعي العام في الظروف الدقيقة لوفاته.



وتعتبر المنطقة المحيطة بهواراز مركزا للرياضات الجبلية وسياحة المغامرات في بيرو. وتعد العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة شائعة خلال موسم الأمطار الحالي.