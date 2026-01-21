مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي تصل إلى الكمية المستهدافة

أوفت الصين بالتزامها المبدئي بشراء 12 مليون طن من فول الصويا من الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق التجاري المعلن عنه في أكتوبر الماضي سيصمد أمام سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية المتغيرة باستمرار، في ظل استمرار المزارعين الأمريكيين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب بأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة لها علاقات تجارية مع إيران، بما في ذلك الصين. ثم هدد في نهاية الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ثمانية من أقرب حلفاء أمريكا في أوروبا إذا استمروا في معارضة مساعيه لضم جزيرة جرينلاند الدنماركية إلى السيادة الأمريكية.

من ناحيته قال تشاد هارت، خبير الاقتصاد الزراعي بجامعة ولاية أيوا الأمريكية إن سياسات ترامب الأخيرة قد تقوض الاتفاق التجاري مع الصين وتعرض للخطر التزام أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم بشراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف هارت: "ماذا تعني هذه التعريفات الجديدة بالنسبة لهذا الاتفاق؟ هل تلغيه؟ أم أنه لا يزال ملزمًا؟ هذا هو الوضع الراهن".

يذكر أن بكين علقت شراء فول الصويا الأمريكي في الصيف الماضي خلال حربها التجارية مع واشنطن، لكنها وافقت على استئناف الشراء من المزارعي الأمريكيين بعد لقاء الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية واتفاقهما على هدنة تجارية بين البلدين.

أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن بلوغ الصين مرحلة مهمة في مشترياتها من فول الصويا، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، حيث التقى بيسنت بنظيره الصيني، نائب الرئيس هي ليفنج. وأكد بيسنت أن الصين لا تزال ملتزمة.

وقال بيسنت: "أخبرني أنهم أكملوا هذا الأسبوع مشترياتهم من فول الصويا، ونتطلع إلى شراء 25 مليون طن في العام المقبل. لقد نفذوا كل ما وعدوا به".

وفي الخريف الماضي، أثارت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية شكوكا حول ما إذا كانت الصين ستفي بالاتفاق لأنها كانت بطيئة في البدء في مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، قبل أن تظهر عمليات الشراء في الأرقام الرسمية.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، الصادرة اليوم، أن الصين اشترت أكثر من 8 ملايين طن من فول الصويا الأمريكي بحلول 8 يناير، وأشارت تقاريرها اليومية إلى أن الصين قدمت عدة طلبات إضافية منذ ذلك الحين، تراوحت بين 132 ألف طن وأكثر من 300 ألف طن.

وقد حوّلت الصين في السنوات الأخيرة جزءا كبيرا من مشترياتها من فول الصويا إلى البرازيل والأرجنتين لتنويع مصادرها والحصول على أفضل الأسعار. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن فول الصويا البرازيلي شكل في العام الماضي أكثر من 70% من واردات الصين، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى 21%.