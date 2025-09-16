في صدام جديد مع الصحفيين في البيت الأبيض، وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مراسل شبكة "إيه بي سي" الأسترالية بعدما طرح أسئلة حول تعاملاته التجارية الشخصية، مما أثار غضب ترامب الذي حذره من أنه "يضر بأستراليا" قبيل محادثات حاسمة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

كان ترامب يجيب عن أسئلة في حديقة البيت الأبيض عندما دخل في مشادة مع رئيس تحرير شئون الأمريكتين في الشبكة الإخبارية الأسترالية جون ليونز.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، سأل ليونز ترامب عن مقدار الثراء الذي حققه منذ عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه يعتبر أغنى رئيس أمريكي على الإطلاق.

فأجاب ترامب: "لا أعرف"، موضحا أن أبناءه هم المسئولون عن إدارة أعمال العائلة، في إشارة إلى منظمة ترامب.

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا: "لكن معظم الصفقات التي عقدتها كانت قبل ذلك.. هذا ما قمت به طوال حياتي. لقد شيدت مباني"، ثم أشار إلى موقع قاعة احتفالات كبرى مخطط إنشاؤها في البيت الأبيض.

وعقب ذلك سأله ليونز عما إذا كان من المناسب أن يمارس الرئيس الأمريكي أعمالا تجارية شخصية أثناء وجوده في المنصب.

فرد ترامب: "في الحقيقة لا، أبنائي هم من يديرون الأعمال"، ثم بادر بسؤال ليونز عن بلده.

وعندها اتهم ترامب ليونز بأنه "يضر بأستراليا" من خلال أسئلته.

وقال ترامب: "في رأيي، أنت تضر أستراليا كثيرا الآن. هم يريدون أن تكون علاقتهم جيدة معي".

وتابع: "أنت تعلم أن زعيمكم سيأتي لرؤيتي قريبا جدا، وسأخبره عنك. لقد اتخذت نبرة سيئة للغاية. يمكنك أن تتبنى نبرة ألطف"، ثم التفت إلى ليونز وقال له: "اصمت".