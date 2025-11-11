حماس: اعتداءات المستوطنين على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى جريمة تهويدية جديدة

علقت حركة حماس على اعتداء المستوطنين على مقبرة باب الرحمة التاريخية، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ما ارتكبه المستوطنين من اعتداء سافر على قدسية وحرمة مقبرة باب الرحمة التاريخية، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وتحطيم عدد من القبور والشواهد فيها، هو جريمةٌ تهويديةٌ جديدة.

وأضافت أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاعتداءات والانتهاكات اليومية التي تستهدف المدينة المقدسة، بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية، وتزييف تاريخها وهويتها.

ودعت حماس، المجتمع الدولي، وفي مقدمته جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك العاجل والفوري من أجل حماية المعالم التاريخية والدينية في القدس من «عبث الغزاة الصهاينة».

وطالبت بوضع حدٍّ لتلك الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك والتراث الإسلامي في محيطه.