أمين عام الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض محادثات السلام الجادة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تبدي أي انفتاح على الدخول في مفاوضات سلام جدية، خصوصا بعد عدوانها على قطر.

وأكد جوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة، أن "إسرائيل عازمة على الذهاب حتى النهاية وليست منفتحة على أي مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار"، وفقاً لوكالة قدس برس للأنباء.

وأضاف أن انعقاد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة يشكل "فرصة لا يمكن تفويتها"، حيث تتاح كافة السبل للحوار والوساطة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من قادة العالم الانتقال من إطلاق المواقف والوعود إلى اتخاذ خطوات عملية وتنفيذها، مضيفا: "على القادة أن يكونوا جادين، وأن ينفذوا".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة نحو 230 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، في وقت أودت فيه المجاعة بحياة 411 فلسطينيين، بينهم 141 طفلا.