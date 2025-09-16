جيش الاحتلال الإسرائيلي: شرعنا بعملية برية واسعة في غزة بمشاركة الفرق العسكرية 98 و162 و36

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه شرع بعملية برية واسعة في أرجاء مدينة غزة.

وأضاف الجيش في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، شرعت قوات الجيش النظامية والاحتياطية من الفرق 98، 162، و36 بعملية برية واسعة في أرجاء مدينة غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2 (عملية احتلال غزة)".

لكن شهود عيان في مدينة غزة قالوا للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي كثف الليلة الماضية من عمليات القصف الجوي لمدينة غزة دون رؤية دخول دبابات إلى المدينة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، أن "التقارير الواردة من غزة عن دبابات وناقلات جند مدرعة (إسرائيلية) شوهدت داخل المدينة غير صحيحة".

وأضاف الجيش في بيانه: "تزامنًا مع ذلك، تعمل قوات الفرقة 143 في منطقة التأمين مقابل بلدات النقب الغربي، وتنفّذ عمليات هجومية في منطقتيْ رفح وخان يونس (جنوب قطاع غزة)، بينما تتحرك قوات الفرقة 99 في شمال القطاع".

وأشار إلى أن "الأنشطة الهجومية في إطار العملية واسعة النطاق ومكثّفة وتشكل امتدادًا مباشرًا" لما أسماه "إنجازات عملية عربات جدعون، وذلك بهدف تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بدأت أنشطة القوات وفق الخطة العملياتية ومن المقرّر أن تتوسّع تبعًا لتقييم الوضع".

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي عنيف على مدينة غزة، حيث عاش الفلسطينيون ليلة دامية استشهد خلالها 35 شخصًا، فيما أصيب وفُقد آخرون، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، وتفجير روبوتات مفخخة لنسف منازل ومبانٍ سكنية شمال غربي المدينة.

وتباهى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح الثلاثاء، باشتداد عمليات الإبادة الجماعية في مدينة غزة، قائلا في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد".

والثلاثاء، قال نتنياهو في مستهل مثوله أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده: "بدأنا عملية مكثفة في مدينة غزة"، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في غزة في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ورسميا، أطلق الجيش الإسرائيلي في 3 سبتمبر الجاري، عدوانا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.