ترامب يدعي عدم علمه المسبق بالهجوم الإسرائيلي على قطر

• موقع "أكسيوس" الأمريكي قال إن نتنياهو أبلغ ترامب بالهجوم باتصال هاتفي قبل 51 دقيقة من تنفيذه..

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لن يتكرر.

وفي تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، وصف ترامب قطر بأنها "حليف جيد جدا" لبلاده.

والثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل غارة جوية على الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة "حماس"، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية "في كل مكان".

وذكر الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلجأ إلى "تدابير أخرى" لملاحقة قادة "حماس"، إلا أنه لن يهاجم قطر مرة أخرى، على حد تعبيره.

وادعى ترامب أنه لم يكن على علم مسبق بالغارة الجوية التي نفذتها إسرائيل على الدوحة الثلاثاء الماضي، لاغتيال قادة حركة "حماس".

وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا بأنهم علموا بالهجوم "لحظة رؤية الصواريخ في السماء"، وأنهم طلبوا "توضيحات" من إسرائيل بشأن الهجوم.

إلا أن التصريحات الأمريكية تتعارض مع ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هوياتهم، بأن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن نتنياهو أبلغ ترامب بالهجوم باتصال هاتفي بحلول الساعة 8:00 بحسب التوقيت الأمريكي، فيما وقع الهجوم الساعة 08:51.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي واصفة إياه بأنه "إرهاب دولة"، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.