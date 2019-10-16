مدرب إسبانيا يشيد بـ«دي خيا» بعد التأهل ليورو 2020

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أشاد روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم بحارس المرمى ديفيد دي خيا الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة في مباراة الفريق أمام نظيره السويدي التي انتهت بالتعادل 1 / 1 مساء الثلاثاء في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) .

وتصدى دي خيا للعديد من الكرات الخطيرة ليساهم في الحفاظ على أمل الفريق في تحقيق هذه النتيجة التي ضمنت تأهل الفريق للنهائيات بغض النظر عن نتيجة آخر مباراتين له في التصفيات.

وخرج دي خيا مصابا قبل نهاية المباراة التي انتزع المنتخب الإسباني نقطة التعادل فيها بهدف في اللحظات الأخيرة.

وقال مورينو : "دي خيا تصدى لكرتين بشكل رائع ومثير. أصر دي خيا بين الشوطين على استكمال المباراة لكنه عانى من إصابة بشد عضلي خفيف في العضلة الضامة".

وأضاف مورينو : "قدمنا مباراة جيدة. صنعنا الفرص لكننا لم نترجمها إلى أهداف. وأخيرا ، حسمنا التأهل".