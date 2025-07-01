أكثر من 130 منظمة غير حكومية تدعو مؤسسة غزة الإنسانية لوقف عملياتها فورا

دعت أكثر من 130 منظمة غير حكومية إلى «اتخاذ إجراءات فورية» لإنهاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، وفقا لمنظمة «انقذوا الأطفال»، وذلك بعد الإبلاغ عن مقتل مئات الأشخاص أثناء اقترابهم من مواقع توزيع المساعدات في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN»، دعا الموقعون- بما فيهم منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الدولية والمجلس النرويجي للاجئين، وفقا لقائمة نشرتها منظمة انقذوا الأطفال- إلى إعادة آليات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت المنظمات في بيان نُشر، الثلاثاء، إن 400 نقطة توزيع مساعدات كانت تعمل في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، وتم استبدالها بأربعة مواقع توزيع يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، مما أجبر مليوني شخص على النزوح إلى مناطق عسكرية مكتظة حيث يواجهون إطلاق النار يوميًا، وخسائر بشرية جماعية أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، ويُحرمون من الإمدادات الأخرى المنقذة للحياة.

وأكدت المنظمات: «يواجه الفلسطينيون في غزة اليوم خيارا مستحيلا: إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار وهم يحاولون يائسين الوصول إلى الغذاء لإطعام عائلاتهم. كانت الأسابيع التي تلت إطلاق خطة التوزيع الإسرائيلية من بين الأكثر دموية وعنفًا منذ أكتوبر 2023».

وأضافت: «خلال أقل من 4 أسابيع، قُتل أكثر من 500 فلسطيني وأُصيب ما يقرب من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو توزيعه. والقوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة - التي يُقال إن بعضها يعمل بدعم من السلطات الإسرائيلية - تُطلق النار بشكل روتيني على المدنيين اليائسين الذين يُخاطرون بكل شيء لمجرد البقاء على قيد الحياة».

ونوهت أن «هذه الإجراءات مصممة للإبقاء على دوامة اليأس والخطر والموت»، مؤكدة أن «الجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة تظل مستعدة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة على نطاق واسع».

وجاء في بيان المنظمات غير الحكومية: «ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من 100 يوم منذ أن أعادت السلطات الإسرائيلية فرض الحصار شبه الكامل على المساعدات والسلع التجارية، تنهار الأوضاع الإنسانية في غزة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال العشرين شهرا الماضية.. هذه ليست استجابة إنسانية».

وتدير منظمة غزة الإنسانية مواقع المساعدات في غزة بالقرب من أماكن الوفيات، حيث توزع المؤسسة صناديق الطعام المعبأة مسبقا في عدد قليل من المواقع في جنوب ووسط غزة. وتحظى المنظمة بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تقريرا جديدا لصحيفة «هآرتس» يفيد بأن الجنود الإسرائيليين تلقوا أوامر بإطلاق النار على فلسطينيين عُزّل ينتظرون المساعدات.

وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي لتحديد طرقات معينة للفلسطينيين الذين يتحركون باتجاه مواقع المساعدات.

وقد اعترفت بوقوع بعض حوادث العنف التي وقعت خارج مواقع المساعدات المباشرة التابعة لها، لكنها زعمت مرارا إن عمليات توزيع الغذاء «تجري بدون حوادث».