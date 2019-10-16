الخطيب يدرس مع فايلر تداعيات تأجيل القمة

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، جلسة مطولة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

أقيمت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعمرو محب القائم بأعمال الترجمة للمدرب السويسري.

ونقل الخطيب للمدرب السويسري تداعيات تأجيل المباراة لأسباب أمنية، كما استمع لكيفية تعامل ريني فايلر مع هذا الموقف الطارئ، وتجهيز الفريق للمرحلة القادمة.

وكان مقررا أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل قبل صدور قرار بتأجيلها لدواعي أمنية، وفقا لبيان صادر عن اتحاد الكرة.