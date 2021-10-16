الري تنفذ مشروعات لمعالجة 15 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إنه تم وجار تنفيذ العديد من مشروعات لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومنها: مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها شرقي الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة غربي الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها نحو 15 مليون م3/ يوم.

وأضاف، خلال اجتماع مع عدد من قيادات وزارة الري، أن هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرقي وغربي الدلتا، مشيرا إلى أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغربي الدلتا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم؛ لزراعة مساحات جديدة من الأراضي في جنوب محور الضبعة، حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال إنشاء 12 محطة رفع وأعمال مواسير بطول 20 كيلومترا بأقطار 2.20 – 3 أمتار، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول 92 كيلومترا، والعديد من الأعمال الصناعية مثل الكبارى والسحارت والبدالات.

كما تناول الاجتماع موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمناطق (جنوب الشوحط – جنوب جنوب القنطرة – شرق البحيرات وجفجافة) بإجمالي زمام 270 ألف فدان من ضمن مساحة 456 ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء، من خلال مسارين ناقلين للمياه.

وأشار بيان لوزارة الري أنه يجري العمل حاليا في أعمال الحفر لمحطتي رفع رقمي 1 و2 بالمسار الأول، وتم الانتهاء من الأعمال المساحية في حوالي 18 كيلومترا من المسار، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الإجهاد لمسافة ٣ كيلومترات ومواسير حديد لمسافة 500 متر، والانتهاء من أعمال حفر 9 كيلومترات من المسار الأول.

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهي تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر- بخلاف محطة المعالجة- على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلومتر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش.

كما يشمل المشروع: إنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام)، وإنشاء 7 كباري، و6 سحارات، وبربخين خرسانة مسلحة، ومفيض طوارىء، و36 من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – إلخ..).