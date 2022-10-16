الشرطة الدنماركية تطالب يويفا بحظر حضور جماهير دورتموند للمباراة أمام كوبنهاجن

تقدمت الشرطة الدنماركية بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لحظر حضور جماهير بوروسيا دورتموند الألماني، خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه اف سي كوبنهاجن الدنماركي يوم الثاني من نوفمبر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وجاء الطلب الذي تقدمت به الشرطة الدنماركية إلى يويفا، "لأسباب أمنية".

وأوضح دورتموند في بيانه أنه لم يتم إتخاذ القرار النهائي بعد، حيث يعتزم النادي الألماني بدأ عملية طرح تذاكر المباراة من يوم الثلاثاء المقبل.

وخلال المواجهة الأولى في دور المجموعات على ملعب دورتموند، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3 /صفر، وقعت مناوشات بين جماهير الفريقين والشرطة.

وأوضح دورتموند أن مبيعات تذاكر مباراة الإياب ستتم بشكل شخصي.